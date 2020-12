Joanna Przetakiewicz trenuje i promuje nową kolekcję. Figury można jej zazdrościć

Pandemia koronawirusa zmieniła wiele, w tym także rynek odzieżowy. Praca zdalna i niepewność czasów sprawiły, że mniej chętnie niż dotychczas kupujemy nowe ubrania. Jeśli już decydujemy się na zakup, to stawiamy raczej na wygodną odzież domową lub sportową. Popularne marki coraz częściej wypuszczają na rynek właśnie tego typu kolekcje. Jedną z nich jest La Mania, której właścicielka zamieściła niedawno w mediach społecznościowych mini sesję z domowego treningu. Joanna Przetakiewicz nie tyle zachęca do aktywności fizycznej, co promuje swoją najnowszą linię ubrań do ćwiczeń.