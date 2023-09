Joanna Racewicz pozuje na plaży w prześwitującej sukience. "Tak na koniec lata"

Swego czasy Racewicz chwaliła się, że jest na diecie, a właściwie to na detoksie Szambla. Co to takiego? To dieta stosowana przez wiele gwiazd. Polega na odstawieniu jedzenia na czas co najmniej sześciu dni. Eksperci są zdania, że kontrolowana głodówka może pozytywnie wpłynąć na organizm, oczyścić go z toksyn, ale też pomóc zregenerować narządy wewnętrzne.