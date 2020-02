Johnny Depp kontra Amber Heard. Przyjaciel błagał go, ale aktor nie posłuchał

Na jaw wychodzą kolejne fakty w sprawie patologicznej relacji Amber Heard i Johnny'ego Deppa. Głos zabrała osoba z bliskiego otoczenia aktora.

Na jaw wychodzą co rusz nowe fakty dyskredytujące młodą australijską aktorkę, która miała znęcać się na swoim mężem.Ostatnio gazety przypomniały m.in., że Amber Heard była kilka lat temu notowana za napaść na swoją dziewczynę.

Teraz "Rolling Stone" dotarł do przyjaciela aktora. Osoba pragnąca zachować anonimowość, zdradziła, że najbliżsi aktora "czuli pismo nosem" i mieli, jak się okazało, słuszne podejrzenia co do Amber Heard. Gazeta pisze, że przyjaciele wręcz błagali Deppa, aby nie żenił się z młodszą aktorką, lub przynajmniej wszystko dobrze przemyślał. Ten jednak zignorował prośby.