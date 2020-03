Johnny Depp vs. Amber Heard. Na nowych nagraniach aktorka przyznaje się do winy

Brytyjski tabloid Daily Mail dotarł do nowych taśm z sesji terapeutycznych małżeństwa. Na nagraniach małżeństwo omawia sytuację, gdy mocując się z drzwiami od łazienki, Heard zapierała się palcami do stóp aż zeszła jej skóra z dużego palca. W rewanżu uderzyła drzwiami w głowę Deppa tak mocno, że zwaliło go z nóg.