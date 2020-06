Justin Bieber odpiera zarzuty o molestowanie

- Plotki to plotki, ale wykorzystywanie seksualne to coś, czego nie lekceważę - napisał na Twitterze Bieber w odpowiedzi na zarzuty o molestowanie, które pojawiły się w sieci w miniony weekend. Wokalista zaprzeczył oskarżeniom i przedstawił na to liczne dowody w mediach społecznościowych.

Justin Bieber z żoną Hailey Baldwin (ONS)