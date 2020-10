Justyna Żyła znów jest zakochana. O jej związku wiadomo coraz więcej

Justyna Żyła jest zakochana i co jakiś czas daje o tym znać, pokazując na Instagramie wiele mówiące zdjęcia. Choć miłość kwitnie, Żyła nie ujawniła jeszcze tożsamości nowego partnera. Póki co dała znać, że jej ukochany ma imię rozpoczynające się na literę A, a osoby obserwujące celebrytkę w sieci same mogły ocenić, czy tajemniczy partner jest przystojniakiem.