Karolina Korwin Piotrowska pokazała obraźliwe wiadomości, które dostaje

Karolina Korwin Piotrowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Dziennikarka często krytykuje polski rząd i wypowiedzi polityków. Należy również do grona osób, które poważnie podchodzą do tematu pandemii . W ostatnim poście zadrwiła z "koronasceptyków".

Karolina Korwin Piotrowska opublikowała wiadomość, którą dostała od internautki

W najnowszym poście pokazała, jaką wiadomość otrzymała od jednej z internautek. "Jest Pani równie słabą, co i brzydką dziennikarką. Pani dziennikarstwo to najgorszy ściek pokroju Lisa czy TW Stokrotki czyli agentki Olejnik". Na tym jednak się nie skończyło. Ta sama internautka zdecydowała się odpowiedzieć na jedną z relacji Karoliny Korwin Piotrowskiej. "Tobie zakupy by pewnie Tusk przywiózł" napisała kobieta.