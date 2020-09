Kasia Moś pokazała smukły brzuch. Ale to nie wszystko

O Kasi Moś głośno zrobiło się w 2017 r., gdy reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizji. Niestety, choć miała i talent, i urodę, zajęła dopiero 22 pozycję. Porażka nie podcięła jej skrzydeł. Moś dalej śpiewała - koncertowała, nagrywała piosenki. Wykorzystała swoje 5 minut i wystąpiła w kilku reklamach telewizyjnych. Moś ma też na koncie rozbieraną sesję . Trzy lata po Eurowizji nie daje o sobie zapomnieć. Już niedługo fani będą mogli zobaczyć ją na żywo w spektaklu "The Show". Na zdjęciach z prób Moś prezentuje się zachwycająco. Czy równie dobrze śpiewa?

To ocenią ci, którzy pojawią się na premierze. "The Show" będzie grane w warszawskiej Scenie Relax. Póki co można zobaczyć, jak Moś będzie wyglądać w muzyczno-tanecznej produkcji. Jak wam się podoba?