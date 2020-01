Kate i William odwiedzili Bradford. Nie opuszczały ich doskonałe nastroje

Atmosfera wokół brytyjskiego dworu jest w ostatnich dniach wyjątkowo gorąca. Wszystko za sprawą oświadczenia Harry'ego i Meghan, którzy oznajmili, iż chcą zdystansować się od rodziny królewskiej i zacząć życie na własną rękę. I chociaż Windsorowie mają teraz pełne ręce roboty, by rozwiązać rodzinne sprawy, nie oznacza to, że zrezygnowali z zawodowych obowiązków. Wręcz przeciwnie, Kate i William wybrali się z zaplanowaną wizytą do Bradford. Zdjęcia jednoznacznie wskazują, że była to bardzo udana wizyta! Zobaczcie sami!