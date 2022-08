Kate i William stracą jedną domowniczkę. Chodzi o "normalne dzieciństwo" dla ich pociech

Jesienią tego roku Kate i William wraz z trójką dzieci zamieszkają bliżej królowej, która na stałe przeprowadziła się do Windsoru z pałacu Buckinghamu. Odwoływane są kolejne oficjalne wydarzenia, Elżbieta regularnie zmniejsza liczbę obowiązków, które ma pełnić publicznie. Eksperci nie mają złudzeń: zbliża się koniec jej panowania. I chociaż to nie William, a jego ojciec, wstąpi na tron brytyjskiej monarchii, to książę Cambridge już teraz zaczyna zmieniać swoje życie tak, jak wymaga tego powinność. Losem następcy tronu dotknięte będą także jego dzieci, które od tego roku muszą zmienić szkołę i pożegnać dotychczasowych przyjaciół.