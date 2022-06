Kate Moss żyła z ćpunem. Kochała Pete'a Doherty'ego równie mocno, jak on narkotyki

Głośno ostatnio było o związku Kate Moss i Johnny'ego Deppa w kontekście procesu aktora z Amber Heard. Kate wystawiła Deppowi dobre świadectwo, przynajmniej na tyle, ile mogła. Ich balangami pod koniec lat 90 zachwycała się cała londyńska bohema. Ale to dopiero Doherty zrobił z Moss nałogową imprezowiczkę. We właśnie wydanej autobiografii "A likely Lad" muzyk wspomina, ze poznali się na jej urodzinach w 2005 r., na których występował z The Libertines.