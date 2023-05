Kate nie znosi Camilli? Publicznie ją znieważyła

Okazuje się, że w trakcie koronacji doszło do niespodziewanej zniewagi. I to z ramienia kogoś, kogo w życiu byśmy o to nie podejrzewali. Gdy królowa Camilla opuszczała Opactwo Westminsterskie, wszyscy zebrani mieli obowiązek się jej lekko pokłonić. Ale księżna Kate tego nie zrobiła!