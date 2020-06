Kazik mówi o swoich wnuczkach. Mogły zarazić się koronawirusem

Trójka straciła najlepszych dziennikarzy. Afera okazała się gwoździem do trumny

Kazik w rozmowie z "Faktem" przyznał, że w czasie pandemii zajął się głównie nagrywaniem nowej płyty. Teksty powstawały na bieżąco pod wpływem tego, co działo się w kraju. Stąd też "Twój ból jest lepszy niż mój", który odnosi się do wizyty Jarosława Kaczyńskiego na Powązkach w czasie, gdy przeżywaliśmy wzrost zachorowań na COVID-19.

"Choć nic strasznego się nie stało, bo dzieci bezboleśnie to przechodzą, to ja mogłem się stać bezobjawowym nosicielem, a musiałem wtedy jeździć do mamy" - wyjaśnia.