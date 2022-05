Kiedyś robiła z nimi wywiad. Anna Wendzikowska gorzko o procesie Deppa i Heard

- Jest to dla mnie niezwykle szokujące, jaki poziom intymności jest tych szczegółów, które się tam pojawiają. Na poziomie ludzkim bardzo mnie to boli, niezależnie od tego, czyja to jest wina bardziej, ale że ludzie potrafią doprowadzić do takiej sytuacji, że tak patologiczne rzeczy się między nimi dzieją i że tak się nawzajem krzywdzą - dodała dziennikarka.