Kim Nowak powraca. "Poczuliśmy powiew świeżości. To nowe otwarcie"

Staszek: To, co się działo wokół hip-hopu, fascynowało nas wszystkich. Płytoteka moich rodziców to też były głównie lata 60. i 70. Wszyscy słuchaliśmy też rocka lat 90., ale to, jak punkowe i metalowe zespoły zaczęły się mieszać z hip-hopowymi składami, to była dla nas zupełna nowość. Zatarły się granice. I nie chodzi o sentymenty i że wracamy do czasów sprzed 30 lat, bo to była ostatnia muzyczna rewolucja. To przekraczanie granic i łączenie gatunków nadal działa.