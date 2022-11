Wojciech Waglewski: Wszystkim nam brakuje tkliwości

Problem mam z tym, jak ta niechęć, agresja, zmieniły się w chorą nienawiść. Taką bezmyślną, bezinteresowną. Choć nie narosła bez powodu. Być może jednym z powodów jest to, jak klasa średnia, ta zamożna, ostentacyjnie popisuje się, jaka jest piękna, wysoka i bogata, podczas gdy widzimy gołym okiem, jak się żyje w Polsce. Ten rozdźwięk między ludźmi ubogimi a ludźmi zamożnymi jest ogromny. Jedna strona drugą pogardza, a do tego znalazły się zuchy, które budują na tym swój kapitał polityczny. Kiedyś na niechęci np. do Żydów, teraz na niechęci do obcych, do Niemców, do uchodźców, do LGBT. Przy pomocy mediów nabrała zupełnie innego wymiaru. To jest niepokojące, że tę niechęć i nienawiść wykorzystuje się do sterowania ludźmi przez władzę. Cały czas mam nadzieję, że się z niej otrząśniemy, zobaczymy, w co żeśmy się wkopali.