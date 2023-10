Kłótnia w szkole. Mistrzowska odpowiedź księcia George'a

Chłopiec zdaje sobie sprawę z tego, że zajmuje drugie miejsce w kolejce do tronu Wielkiej Brytanii. Ma już 10 lat i rozumie, z czym się to wiąże. Autorka książki "The New Royals", Katie Nicholl, przekazała, że dzieci Williama i Kate wychowywane są w pełnej świadomości faktu, że ich tata w przyszłości zostanie królem. Tak więc nie ma się co dziwić, że najstarszy z rodzeństwa nie ma oporów, aby mówić o tym publicznie, wśród swoich rówieśników.