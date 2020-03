Kolejne doniesienia w sprawie Johnny'ego Deppa i Amber Heard

Johnny Depp obwiniał Amber Heard o odcięcie opuszka palca. Wygląda jednak na to, że sam go odciął. Dowodem SMS-y do lekarza.

Przypomnijmy, że we wcześniej opublikowanych nagraniach dowodowych Amber Heard przyznała, że rzucała w niego garnkami i wazonem, uderzyła go drzwiami, a w trakcie miesiąca miodowego doprowadziła do obcięcia opuszka palca Deppa.

Ta ostatnia sytuacja była rozpatrywana niedawno w sądzie. Podczas jednej z bójek Depp przycisnął Heard do stołu do ping-ponga i podduszał ją. Wtedy doszło do obcięcia opuszka palca. Depp wysłał SMS-a swojemu lekarzowi, z pytaniem, co robić.

Aktor twierdzi, że to Heard obcięła mu palec i zgasiła papierosa na jego twarzy. Ale w wiadomości do lekarza przyznawał, że sam to zrobił: "Odciąłem koniuszek mojego palca. Co mam robić? Oczywiście poza pójściem do szpitala. Jest mi wstyd, że się z nią w to wdałem".

12 dni później Depp wysłał lekarzowi kolejną wiadomość: "Dziękuję za wszystko. Odciąłem sobie mój lewy środkowy palec, aby pamiętać, że nigdy więcej mam nie odcinać sobie palaca".