Kourtney Kardashian pokazała swoje biuro. Ale czy ktokolwiek na nie patrzył?

Kourtney Kardashian, podobnie jak siostry, ma smykałkę do biznesu. Najstarsza z Kardashianek niedawno wystartowała z platformą Poosh, która ma być przewodnikiem dla kobiet, by te żyły swoim najlepszym życiem. Brzmi cudnie. Problem w tym, że sama Kourtney, choć bogata, nie jest wolna od problemów związanych z np. związkami. Czy wobec tego jej złote rady mogą być przydatne? Bez względu na to, jaka jest prawda, Poosh ma już 3,4 mln obserwujących na Instagramie. Sama Kourtney na swoim koncie zgromadziła ich aż 90,5 mln. To się nazywa popularność.