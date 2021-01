Minister sugeruje wolontariat. Słowa zaszczepionej aktorki go zaskoczą

Emilia Krakowska w lutym skończy 81 lat. Aktorka, współpracująca z Och-Teatrem jest jedną z osób, które za pośrednictwem Krystyny Jandy zostały zaszczepione przeciwko Covid-19 pod koniec grudnia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Informacja o szczepieniach - w sumie 18 - znanych osób ze świata kultury, mediów, biznesu i polityki wywołała skandal, który wciąż budzi wielkie emocje . Wielu nie uwierzyło w zapewnienia artystów, że przystąpili do szczepienia w dobrej wierze, mając na uwadze nie tylko swoje własne dobro, ale i w przekonaniu, że biorą udział w akcji promującej szczepienia. Inni dziwili się naiwności artystów twierdząc, że dali się wmanewrować w wizerunkowy skandal. Sprawa szczepień dla "wybrańców" oburzyła także polityków obozu władzy, którzy nie omieszkali odegrać się na krytykującym ich od lat środowisku.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski podczas poniedziałkowej konferencji zasugerował, że zaszczepione jeszcze przed grupą zero osoby powinny odpracować ten przywilej społecznie.

Afera szczepionkowa – złota "18-tka"

"Myślę, że osoby zaszczepione poza kolejnością powinny poczuć odpowiedzialność. Pewnym odpracowaniem tego niesłusznie przyjętego przywileju byłaby praca w charakterze wolontariusza w przychodniach bądź w miejscach , w których można pomóc walczyć z covidem" – powiedział Niedzielski. Do słów ministra odniosła się m.in. Emilia Krakowska. W komentarzu dla serwisu Plejada wyznała, że wolontariuszką jest już od wielu lat.

"Mam 81 lat i jeśli jest to za mało na to, żebym dostała zastrzyk, to ile powinnam ich mieć, żeby zostać zaszczepioną?" - pyta.