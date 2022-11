Król Karol III szuka pracownika. Można nieźle zarobić, jeśli sprosta się wymaganiom

Koronacja Karola Windsora odbędzie się 6 maja 2023 r. Jednak swoje oficjalne panowanie rozpoczął już 10 września, kiedy to Rada Akcesyjna ogłosiła go królem Zjednoczonego Królestwa. Wbrew obowiązującej od czasów królowej Wiktorii tradycji, król Karol III nie przeprowadził się do Pałacu Buckingham. Nie oznacza to jednak, że nie zamierza dbać o królewską posiadłość.