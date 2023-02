Królikowski może mieć większe problemy. Chodzi o kontakt z dzieckiem

Związek Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy był porażką. Rozstawali się i wracali do siebie, by w końcu wziąć szybki ślub. A niedługo później ogłosić, że spodziewają się dziecka. To był dopiero początek zawirowań w ich życiu. Najpierw wybuchła afera z ojcem aktorki, który oddał strzały do jej siostry, matki i męża. Później, tuż przed porodem, wyszło na jaw, że Antek zdradzał swoją partnerkę z sąsiadką.