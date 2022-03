Książę Albert w oficjalnym oświadczeniu wyraża poparcie dla Ukrainy

Jak podał serwis Money.pl, historyczną decyzję podjęła też neutralna do tej pory Szwajcaria. W poniedziałek kraj poinformował o zamknięciu swojej przestrzeni powietrznej dla rosyjskich linii lotniczych oraz dołączeniu do wszystkich sankcji, które nałożyła na Rosję Unia Europejska. To oznacza poważne kłopoty dla elity politycznej i finansowej Rosji, która do tej pory mogła traktować Szwajcarię jako bezpieczne schronienie dla swoich aktywów.