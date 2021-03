Książę Filip przeszedł operację serca. Nowe informacje o stanie zdrowia męża królowej

Książę Filip najpierw spędził kilkanaście dni w prywatnym szpitalu Króla Edwarda VII w Londynie. Nie podano wtedy, co było dokładnym powodem, dla którego małżonek królowej Elżbiety II musiał trafić w ręce lekarzy. Potwierdzono jedynie, że hospitalizacja nie jest związana z zakażeniem koronawirusem. 1 marca książę został przewieziony karetką do szpitala św. Bartłomieja, w którym znajduje się do dziś. Placówka ma renomę najlepszej kliniki kardiologicznej w Anglii, więc to właśnie wtedy niejako ujawniono, z jakiego powodu Filip był hospitalizowany.