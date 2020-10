Książę Filip rozczarowany Meghan Markle. Nie tak to miało wyglądać

Nie ma co ukrywać. Nawet najbliżsi księcia Harry'ego nie pochwalali jego decyzji o porzuceniu dworskiego życia. Królowa Elżbieta II była zszokowana wyborem wnuka i jego żony, nie wspominając już o oburzeniu księcia Williama, księżnej Kate i księcia Karola.

Ba! Nawet książę Filip, który do niedawna stał z boku i jedynie przyglądał się sytuacji, wreszcie powiedział, co o tym sądzi. Jego słowa w rozmowie ze Sky News przytoczyła Ingrid Seward, królewska biografka oraz redaktorka magazynu "Majesty".

- Myślę, że jest bardzo, bardzo rozczarowany, ponieważ on sam porzucił karierę morską, aby stanąć po stronie królowej i pomóc monarchii. Dlaczego Meghan nie może po prostu zrezygnować z kariery aktorskiej, wspierać męża i wspierać monarchię? Jak zwykł mawiać Dianie, to nie jest konkurs popularności, tylko my wszyscy razem pracujemy - powiedziała.