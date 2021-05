Książę Harry. Narkotyki i alkohol nie były mu obce, gdy miał zaledwie 14 lat. Gdzie wtedy był Karol?

W dokumencie Apple TV "The Me You Can't See", który właśnie miał premierę, książę Harry wyjawia, że narkotyki i alkohol pomagały mu uciec przed strachem. Bał się kamer, bał się wystąpień, obserwujących go ludzi. Traumę wyniósł z dzieciństwa u boku matki, która była ofiarą zainteresowania tabloidów. W książce "Bitwa braci" Robert Lacey, konsultant historyczny serialu Netfliksa "The Crown", ujawnia, że William i Harry jako nastolatkowie mieli zupełnie nieograniczony dostęp do używek, z czego skwapliwie korzystali. Młodszy z braci, zaledwie 14-letni Harry wpadł w pułapkę, w jaką zazwyczaj wpadają zagubieni młodzi ludzie. Lacey rzuca światło na to, jaki udział w tej groźnej sytuacji miał jego ojciec Karol i brat William.