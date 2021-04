Książę Harry nie zobaczył się z dziećmi brata. William musiał być zawiedziony

Harry i Meghan już od roku mieszkają w USA . Wcześniej spędzali czas w Kanadzie , dokąd wyjechali, gdy postanowili opuścić szeregi brytyjskiej rodziny królewskiej. Najpierw Meghan przeniosła się dla męża do Anglii, później on dla niej wyjechał za ocean. W rodzinnym domu niemal nie bywa. Powód? Być może chodzi o odległość, być może o rasizm, którego wśród royalsów miała doświadczać Meghan.

Co gorsza, rodzinny dramat przekłada się na stosunek Williama i Harry'ego do dzieci brata. Co prawda następca brytyjskiego tronu głośno mówił o tym, że cieszy się z narodzin Archiego, ale bratanka właściwie nie zna.