Rodzina królewska ma żal do Harry’ego i Meghan. Ich wywiad wyrządził szkody

Ostatnie wydarzenia w rodzinie królewskiej skłoniły jej członków do refleksji i zmiany perspektywy w kwestii łączących ich relacji. Choć ostatnie spotkanie Harry'ego z rodziną z pewnością jest krokiem do zażegnania nieporozumień, to do pełnego pojednania, zdaniem brytyjskiej prasy, jeszcze daleko.

Meghan Markle i książę Harry Źródło: ONS , Fot: ONS