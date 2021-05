Książę Harry SMS-uje ze znanym aktorem. Wiemy, co sobie wysyłają

- Zaledwie dwa dni temu Orlando Bloom wysłał mi wiadomość. Przesłał mi zdjęcie, które ma jego ochrona: długowłosego faceta w czapce, ze słuchawkami na uszach, masywnym aparatem, który leżał z tyłu ciężarówki. Samochód prowadzi kobieta, która ma odwrócić uwagę, a paparazzi leży z tyłu i robi zdjęcia. Sfotografował Orlando z Katy (Katy Perry, partnerka Blooma - przyp. red.) i ich dzieckiem, a także robi zdjęcia każdemu, kto pojawia się w tej okolicy. To jest normalne i do przyjęcia? Tutaj mogę faktycznie chodzić z podniesioną głową. Czuję się inaczej i swobodniej. Mogę wozić Archiego na rowerze i dla nikogo nie jest to zaskoczeniem. W Wielkiej Brytanii nie miałem na to szansy - podsumował książę w rozmowie z Shepardem.