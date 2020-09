Książę Harry wierzy w zabójstwo księżnej Diany? Zaskakujące doniesienia tabloidu

Mimo rozwodu z księciem Karolem , do którego doszło w latach 90., światowe media nadal śledziły każdy krok Diany. Fotoreporterzy byli z nią dosłownie wszędzie. Przez natarczywe zachowanie dziennikarzy trudno było jej ułożyć sobie życie u boku nowego partnera, Dodiego al Fayeda. W tym roku minęły 23 lata, odkąd para zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu. Przez prasę często przywoływane są ostatnie momenty i słowa z życia członkini brytyjskiej rodziny królewskiej. Pomimo upływu lat, żałoba po księżnej trwa.

Dziennikarze twierdzą bowiem, że książę Harry ma otrzymać miliony dolarów od zleceniodawców z Hollywood, aby móc nakręcić film dokumentalny poświęcony matce. Byłaby to idealna okazja dla męża Meghan Markle, by przedstawić swój punkt widzenia.

Według tabloidu książę Harry wraz ze swoim bratem, księciem Williamem, w 2017 r. rzekomo mieli już nakręcić dokument o swojej matce. Miał nosić tytuł "Diana, Out Mother: Her Life and Legacy".