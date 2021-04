Krótki komentarz. Książę Karol pożegnał zmarłego ojca

Książę Karol, ze względu na trudne przeżycia w przeszłości, nie jest tak emocjonalny jak choćby jego synowie. Swoje uczucia trzyma na wodzy również dlatego, że to on zastąpi swoją matkę królową Elżbietę II na tronie. Czy to właśnie z tego powodu pożegnał zmarłego ojca jedynie w kilku zdaniach?