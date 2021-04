Wzruszający wpis Williama. Opisał, jak Filip traktował Kate

Od kilku dni Wielka Brytania jest pogrążona w żałobie . To ogromny cios nie tylko dla królowej i księcia Karola , ale również dla ukochanych wnuków księcia Edynburga. Choć pierwszy oficjalny komentarz Williama i Kate po śmierci Filipa był zdawkowy i oficjalny, kolejny, ten opublikowany po kilku dniach, okazał się niezwykle wzruszający i osobisty.

"Życie mojego dziadka zostało zdefiniowane przez służbę - dla kraju, Wspólnoty Narodów, dla jego żony i królowej oraz dla naszej rodziny. Czuję się szczęśliwy, że nie tylko był przykładem, ale także był stale obecny w moim dorosłym życiu - zarówno w dobrych chwilach, jak i tych najtrudniejszych. Zawsze będę wdzięczny, że ​​ moja żona mogła przez tyle lat poznawać mojego dziadka i za życzliwość, jaką jej okazał. (...) Mój dziadek był niezwykłym człowiekiem i należał do niezwykłego pokolenia. Catherine i ja będziemy nadal robić to, czego by chciał, i będziemy nadal wspierać królową w nadchodzących latach. Będę tęsknił za moim dziadkiem, ale wiem, że chciałby, żebyśmy wykonali tę pracę" - czytamy na instagramowym profilu książąt Cambridge.