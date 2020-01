Książę Karol wyrzucił Meghan i Harry'ego z rodziny królewskiej? Królowa nic nie wiedziała

Brytyjskie media obiegła plotka o tym, że to książę Karol doprowadził do wycofania się Meghan i Harry'ego z obowiązków służbowych. Królowa Elżbieta II jest wściekła.

Jak donosi "Woman's Day", to książę Karol miał wyrzucić Meghan i Harry'ego z rodziny. Podobno był zły o to, że planowali założyć swoją organizację charytatywną.

- Nigdy nie konsultowali się z księciem Karolem w tej sprawie, mimo że wiedzieli, że bierze odpowiedzialność przewodzenia rodzinie, gdy królowa powoli się wycofuje. To taki akt buntu Harry'ego i Meghan i oznaka wielkiego brak szacunku – donosi źródło tabloidu. – Są podstępni, a Karol ma już dość. Jest zdeterminowany, by 2020 r. poświęcić na wyplenienie z monarchii tych, którzy nie stoją w szeregu, nawet jeśli to jego własny syn.