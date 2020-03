Książę Karol z koronawirusem. Co się dzieje u niego i Camilli?

Wiadomość o tym, że książę Karol ma koronawirusa szybko obiegła świat. Równie szybko pojawiły się spekulacje, że następca tronu mógł zarazić się koronawirusem od księcia Alberta z Monako . Panowie uczestniczyli w tym samym wydarzeniu, a Albert był pierwszym monarchą na świecie, u którego wykryto COVID-19. Co teraz dzieje się z księciem Karolem?

Rzecznicy księcia Karola potwierdzili, że syn królowej przeszedł test na obecność koronawirusa, a wynik był pozytywny. Książę nie ma ostrych objawów, co częściowo mogło uspokoić Brytyjczyków. Wiadomo też, że księżna Camilla jest zdrowa. Co to oznacza dla małżeństwa?