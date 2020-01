Książę William i książę Harry opublikowali wspólne oświadczenie

Bezprecedensowa sytuacja. Bracia William i Harry postanowili wspólnie i zgodnie wydać oświadczenie, w którym zaprzeczają kłamliwym publikacjom na temat swoich rzekomo złych relacji.

Od środowego oświadczenia Sussexów w mediach pojawiają się co chwila nowe doniesienia na temat tego dworskiego skandalu. Harry i Meghan pragną oddzielić się od rodziny królewskiej, zyskać większą niezależność, a czas dzielić między Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. O ile ta decyzja nie jest szokująca wobec faktu, że następcą tronu będzie William, a Meghan jest Amerykanką, to jednak bardzo źle przyjęte było to, że królowa dowiedziała się o tym kroku z mediów.