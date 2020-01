Królewska rodzina przedyskutuje sprawę przyszłości Meghan i Harry'ego. Nie będzie łatwo

Królewska rodzina zgromadzi się dziś na specjalnym spotkaniu, które brytyjskie media nazywają "Szczytem w Sandringham", by przedyskutować przyszłość Meghan i Harry'ego.

Meghan i Harry chcą się uniezależnić finansowo od rodziny królewskiej (Getty Images)

Członkowie rodziny królewskiej spotkają się dziś w Sandringham, by wspólnie zastanowić się, co dalej z Meghan i Harrym. Spróbują określić nowy status pary i zdefiniować, jakiego rodzaju zobowiązania będą na nią nałożone. Dyskusja potrwa pewnie długo, bo do omówienia jest kilka bardzo istotnych spraw.

Przypomnijmy, że 8 stycznia Harry i Meghan wydali oświadczenie, które zaczęli słowami: "Zamierzamy wycofać się jako 'starsi' członkowie rodziny królewskiej i starać się o niezależność finansową". Swoją decyzję podjęli "po wielu miesiącach refleksji i wewnętrznych dyskusji". Co to oznacza dla ich przyszłości?

Królewskie tytuły

Jedna z opcji jest taka, że Meghan i Harry zachowają tytuły królewskie i będą mogli oficjalnie reprezentować rodzinę. Ale możliwe, że zrzekną się ich, a zachowają jedynie swoje nadane przez królową tytuły grzecznościowe "książę i księżna Sussex". Jednak cała marka pary – Sussex Royal – została stworzona z myślą o tym, że zachowają tytuły królewskie.

Utrata tytułów oznaczałaby abdykację, a Meghan i Harry znaleźliby się niżej w hierarchii niż córki księcia Andrzeja – Beatrice i Eugenie.

Takie rozwiązanie nie jest jednak na rękę ani Harry'emu i Meghan, ani królowej. Gdy księżna Diana po rozwodzie straciła swój tytuł, podburzyło to opinię publiczną.

Harry i Meghan w swoim oświadczeniu zaznaczyli, że dalej chcą wspierać królową. Gdyby zostali pozbawieni takiej możliwości, królewska rodzina mogłaby zostać skrytykowana jako staroświecka, a Meghan i Harry zyskaliby status "poszkodowanych".

Mimo to ustalenie, na czym ma polegać bycie członkiem rodziny królewskiej tylko połowicznie, jak by tego chcieli książęta Sussex, może się okazać nie do wykonania.

Jedną z opcji byłoby, gdyby mogli zachować swoje patronaty oraz uczestniczyć w największych wydarzeniach związanych z rodziną. Pozostałe obowiązki musiałyby zostać zniesione.

Pieniądze

Pojawia się też problem z majątkiem. Harry, który chce dzielić swój czas między Wielką Brytanię i Kanadę, może zostać podwójnie opodatkowany za swój dochód. Jeżeli chce tego uniknąć, będzie musiał zrezygnować z rezydowania w Wielkiej Brytanii.

Harry i Meghan zrezygnowali całkowicie z dochodu z pieniędzy podatników. Twierdzą, że stanowi to zaledwie 5 proc. ich finansowania i było do tej pory wydawane na oficjalne wydatki. Ale też ich oficjalne wyjazdy były finansowane z publicznych pieniędzy. Jeżeli będą kontynuować podróżowanie, może to pochłonąć setki tysięcy funtów rocznie.

Książęta Sussex utrzymują, że posiadanie tytułu i jednoczesne pozyskiwanie pieniędzy z własnej pracy nie jest bezprecedensowe. Ale obecnie dotyczy to tylko księżniczki Beatrice i księżniczki Eugene oraz księcia i księżnej Michael z Kentu. Żadne z nich nie otrzymuje pieniędzy publicznych, ale proszeni są, by towarzyszyć królowej tylko w kilku uroczystościach rocznie. W przypadku Harry'ego i Meghan było to około 200 zobowiązań rocznie.

Wytyczają nowe ścieżki

Podstawowym pytaniem jest, co Harry i Meghan mają na myśli mówiąc, że chcą być niezależni finansowo. Czy chcą zarabiać na reklamach? A może napiszą autobiografie? Czy też może zaczną produkować filmy na temat rodziny królewskiej?

Byłoby to wbrew temu, czego pragnie królowa. Wyraziła się jasno, że żaden z członków rodziny królewskiej nie powinien zarabiać na swojej pozycji. Gdyby Meghan i Harry złamali tę zasadę, wytyczyliby nową drogę w rodzinie królewskiej.