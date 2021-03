Książę William i księżna Kate pokazali wstrząsające nagranie. "To jest najgorszy koszmar"

Książę William i księżna Kate usłyszeli w piątek historię pewnego 12-latka, który pewnego dnia udał się na most, by zakończyć swoje życie. Chłopak, który na nagraniu identyfikowany jest jako "Jack", na szczęście w ostatniej chwili szukał jeszcze pomocy. Napisał na numer bezpłatnej pomocy kryzysowej SHOUT 85258 i to właśnie smsy osoby, która miała z nim kontakt, pomogły mu wrócić znad krawędzi.