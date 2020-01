Księżna Camilla skrytykowała Meghan. Zrobiła jej dużą przykrość

Wydawałoby się, że życie księżnej Meghan to spełnienie bajki w rzeczywistym świecie, w końcu wyszła za mąż za księcia. Prawda jednak może wyglądać inaczej. Zwłaszcza w kwestii relacji rodzinnych.

Meghan Markle, odkąd wkroczyła do rodziny królewskiej, nie ma łatwo. Żyje na świeczniku jeszcze bardziej niż do tej pory. Każdy jej ruch szybko jest komentowany i często krytykowany przez media i opinię publiczną. Do tego jak bumerang powracają plotki, że nie ma najlepszych relacji z rodziną Harry'ego.