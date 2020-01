Księżna Meghan robi dobrą minę do złej gry? Są nowe zdjęcia paparazzi

Księżna Meghan jest na ustach wszystkich. Jej fani zastanawiają się, czy żona księcia Harry'ego po ogłoszeniu sensacyjnego oświadczenia o "wypisaniu się" z rodziny królewskiej jest szczęśliwa i co właściwie porabia. Dzięki najnowszym zdjęciom znamy odpowiedź na te pytania.

Meghan przez dłuższy czas starała się być idealną książęcą małżonką - porzuciła pracę zawodową , udzielała się charytatywnie, chodziła na imprezy, gale i wydarzenia, ładnie się uśmiechała, a nawet... rezygnowała ze spodni, by nosić sukienki - bo tak wolała królowa Elżbieta II. Teraz, gdy znów jest "wolna" , na jej twarzy goście szeroki, szczery uśmiech. Księżna gra dobrą minę do złej gry? A może po prostu faktycznie znów jest szczęśliwa?

Meghan ostatnie tygodnie spędziła w Kanadzie. Wkrótce to właśnie tam na dobre zamieszka razem z mężem i dzieckiem. No i z psami. Dwa czworonogi księżnej już nie mieszkają w Londynie - zostały odprawione z Wielkiej Brytanii i dołączyły do swojej właścicielki, która wydaje się świetnie odnajdywać w nowym miejscu. Jednak również w Kanadzie paparazzi mają ją na oku.