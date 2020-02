Księżna Meghan wreszcie żyje tak, jak chciała. Odetchnęła z ulgą

Księżna Meghan przeprowadziła się z Wielkiej Brytanii do Kanady. I wygląda na to, że przenosiny okazały się dla niej zbawienne.

Księżna Meghan od samego początku źle czuła się na brytyjskim dworze. Londyn zdecydowanie nie był jej pisany. Jednak miłość do męża sprawiała, że była aktorka starała się robić dobrą minę do złej gry. Sił do podobnych zagrywek nie starczyło jej na długo. Tym bardziej, że krok w krok za Meghan chodzili paparazzi, a bywało też, że brytyjskie media nie odnosiły się do żony księcia Harry'ego przychylnie. "Wypisanie się" z rodziny królewskiej i przenosiny do Kanady okazały się najlepszym możliwym rozwiązaniem.