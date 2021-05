Księżna Monako na makabrycznych zdjęciach z nosorożcami

Choć widok jest makabryczny, to jednak to co możemy zaobserwować na fotkach jest jedynym sposobem, by uchronić nosorożce przed śmiercią. Pandemia koronawirusa wzmogła niestety kłusownictwo w RPA, stąd władze przyśpieszyły działania ochronne względem tamtejszych zwierząt. Te polegają na odcinaniu rogów, zanim zrobią to kłusownicy. Materiał z rogów ma dużą wartość na czarnym rynku – czasem nawet wyższą niż złoto. Stąd nosorożce bez swojego charakterystycznego elementu nie stanowią żadnej wartości dla polujących na wysoki zarobek ludzi.