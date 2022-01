Księżniczka Beatrycze z mężem na nartach. Jest szczuplutka! Zaledwie kilka miesięcy temu urodziła córkę

Beatrycze i Edoardo starają się unikać rozgłosu. Kilka dni temu wyjechali do Szwajcarii na narty. Zabrali ze sobą małą Siennę. Dziewczynka przyszła na świat we wrześniu zeszłego roku. Choć od porodu minęły tylko nieco ponad trzy miesiące, księżniczka już wróciła do dawnej formy. I mowa nie tylko o figurze, ale i sportowej sprawności. Świetnie bawiła się, jeżdżąc na nartach.