Księżniczka Charlotte skończyła 5 lat. Dziewczynka zaczyna przypominać swoją babcię

Książę William i Kate Middleton już od dawna skradli serca fanów brytyjskiej rodziny królewskiej. Szczególnie gdy pojawiają się publicznie wraz ze swoimi pociechami. Ich córka księżniczka Charlotte jest ich drugim dzieckiem. Dziewczynka we wrześniu 2019 r. rozpoczęła swoją przygodę z edukacją. Została zapisana do prestiżowej szkoły Thomas's Battersea w Londynie, tej samej, do której uczęszcza jej starszy brat George. Prasa donosi, że rodzeństwo ma zupełnie inne charaktery - dziewczyna wydaje się być duszą towarzystwa, z kolei chłopiec wygląda na bardziej zamkniętego w sobie.