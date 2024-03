Kuba Wojewódzki drwi z wyroku dla Dody. "Gdy słucham jej piosenek..."

Na początku marca media obiegły sensacyjne wieści na temat Dody. "Fakt" poinformował wówczas, że wokalistka oraz jej były mąż, Emil S., zostali skazani nieprawomocnym wyrokiem w związku ze sprawą Emila Haidara z 2017 roku. Były narzeczony Rabczewskiej posądził wówczas parę o zastraszanie i nasłanie bandytów, którzy mieli zmusić go do wycofania oskarżeń pod adresem wokalistki. W 2017 Doda została zatrzymana i doprowadzona do prokuratury, gdzie złożyła zeznania w związku ze sprawą. Po latach Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów wydał zaś wyrok.