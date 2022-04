Kuba Wojewódzki pozuje z wodzianką. Jej strój odsłania niemal wszystko

Raczej nikogo nie zdziwi, że zdjęcie wywołało spore emocje wśród fanów dziennikarza. Jedni próbowali odgadnąć, co tym razem mógł reklamować, a inni skupili się na samym zdjęciu, a zwłaszcza wyglądzie wodzianki. "Kuba wokół ciebie same piękne kobiety", "Ty taki trochę nasz polski Hugh Hefner z tego co widzę", "Najpiękniejsza wodzianka ever" - napisali.