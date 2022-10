"Lata Dwudzieste" Dawida Podsiadło. Lata zaskakujące, dosłownie i w przenośni

Na nową studyjną płytę Dawid kazał poczekać fanom blisko cztery lata, bo "Małomiasteczkowy" ukazał się w 2018 r. (ale oddać mu należy, że w ostatnich latach zdecydowanie nie próżnował). I w końcu, we własnym stylu, zaczął zapowiadać nowe wydawnictwo. Przesłanką o nowym kierunku był "POST" o mocnym tekście, a jeszcze przed samą premierą "To co masz Ty". Po singlach można było się spodziewać, że Dawid na nowym krążku to już nie do końca ten sam, który urzekł swoją lirycznością, ani nawet ten, który szturmem wziął słuchaczy "Małomiasteczkowym".