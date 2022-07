Open'er 2022. Ludzie wychodzili z koncertu Podsiadły. Powód? Brak miejsc

Wszyscy zgodnie twierdzą, że Dawid Podsiadło powinien zagrać na wielkiej, głównej scenie (tego dnia miał zagrać zespół The Chemical Brothers, ale z powodu choroby muzyka koncert odwołano, to dawało świetną szansę na przeniesienie występu). Na to zasługuje jego muzyka, na to zasługują przede wszystkim jego fani, których jest całe mnóstwo. Sęk w tym, że Podsiadło robiąc sobie przerwę od stadionowego grania dał koncert bardziej kameralny, jego nowe "leśne" aranżacje przebojów nie wymagają nie wiadomo jakiej oprawy z fajerwerkami i laserami. Tent Stage zdecydowanie mu wystarczył.