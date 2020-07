Littlemonster96 zazdrosna? Jej koleżanka na wakacjach z Żabsonem

Littlemonster96, czyli Angelika Mucha zaczęła nagrywać i wrzucać do sieci filmy, gdy miała zaledwie kilkanaście lat. Jej początki bywają obiektem żartów - w końcu niecodziennie ktoś pokazuje swoim widzom, w jaki sposób poprawia długopisem własne narysowane tatuaże. To jednak trzeba Angelice wybaczyć i zaliczyć to na poczet błędów młodości. Choć wiele osób wyśmiało poczynania młodej gwiazdy internetu, przyniosły jej one spory rozgłos, z którego korzysta do dziś.