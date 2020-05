Pozuje w maseczce na okładce. Dyskusyjne słowa Maciąg

Pandemia cały czas trwa, o czym wiele osób zdaje się powoli zapominać. Eksperci grzmią, że być może czeka nas druga fala zachorowań. Ale jak tu się dziwić ludziom, gdy już nawet gwiazdy zaczynają dawać coraz gorszy przykład? Popularnością w ostatnim czasie cieszą się pseudonaukowe wywody Edyty Górniak, Dody , Leszka Możdżera i Ivana Komarenki . To twarze pandemii, niestety. Czy głosem rozsądku będzie w tym gronie Agnieszka Maciąg ?

- Jest bardzo ciekawa świata, niezwykle kreatywna. W domu malujemy, tańczymy, czytamy, piszemy. To nam daje radość. Cieszą nas z pozoru najprostsze przyjemności, jak choćby wspólny obiad - mówi.

- To nie trzęsienie ziemi, które potrwa kilka godzin, a szok po nim minie po tygodniu. Ta lekcja jest rozłożona w czasie. Nie wiadomo, na jak długo - snuje domysły.

W wywiadzie pada dość kontrowersyjne pytanie o to, czy medytacja chroni przed wirusem.

- Z całą pewnością podniesie twoją odporność i nastrój, a to uchroni cię przed wirusem - wyjaśnia.

- Czytałam wywiad z rosyjskim naukowcem, który podkreśla, jak nasze nastawienie wpływa na naszą fizjologię. Prowadzono badania z ludźmi, którzy stracili pracę. Byli załamani, ich odporność spadła, często chorowali, odnotowano wśród nich bardzo wysoką śmiertelność bez żadnych racjonalnych powodów. Naukowcy odkryli, że lęk i frustracja zniszczyły ich, dosłownie. Dlatego trzeba dbać o kontrolowanie swoich emocji, bez używek! Idealnie służy temu joga i medytacja. Widzę to po sobie i po wielu osobach, które znam - przyznaje.

Zdrowie psychiczne bez wątpienia ma wpływ na to, jak funkcjonuje nasz organizm. Jednak trzeba przyznać, że snucie teorii przez gwiazdy o tym, co poprawia odporność, to dziś wyjątkowo grząski grunt.