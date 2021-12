Maciej Maleńczuk komentuje wyrok sądu. Mówi o próbie zastraszenia

- Chciałbym teraz powiedzieć na koniec tej prokuraturze i wszystkim tym, którzy mnie oskarżali: jak już mnie oskarżacie i chcecie mi odebrać wolność, to proszę, żeby to był przynajmniej rok, i to nie w zawiasach. Bo to, że oni mi chcieli dać miesiąc w zawiasach... Jakbym ja, nie daj Boże, poszedł do tego więzienia i powiedział tam, że mam miesiąc, to nie miałbym przecież żadnego uszanowania. Także od roku w górę następnym razem, bardzo proszę - komentuje w rozmowie z Onetem.